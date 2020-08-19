Приглашают на службу в полицию

Отдельная рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Мурманску приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование) годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению и раскрытию преступлений, охране правопорядка.

Сотрудникам ОВД, проходящим службу на территории Мурманской области, в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами МВД России, предусмотрен ряд льгот (подробнее по телефону или при личном собеседовании).

г.Мурманск ул. Аскольдовцев, 25/4. Отдельная рота охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Мурманску, 1-й этаж. Телефон для справок +7 (815-2) 40-77-07.