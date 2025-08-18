Приглашают на творческую встречу с поэтом, публицистом и военным корреспондентом Анной Долгаревой

21 августа в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится творческая встреча с поэтом, публицистом и военным корреспондентом Анной Долгаревой.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в марте 2015 года Анна отправилась на Донбасс: работала военкором, писала стихи, в которых выражала свой опыт и активную жизненную позицию. В 2018 году поэтесса переехала в Москву, где продолжила сотрудничество с российскими периодическими изданиями, публиковала материалы о военных действиях на Донбассе и вела собственный блог.

Более всего читателей подкупает искренность поэтессы. Анна сочетает библейские сюжеты с рядовыми событиями из жизни, много рассуждает о войне и смерти. Работы Долгаревой переведены на немецкий и сербский языки. Её стихи и репортажи так пронзительны, искренни и правдивы, потому что она всё пропускает через себя, потому что Донбасс для неё – личная история, личная трагедия.

Бывают люди, которые становятся символами своего времени. Их творчество – словно оттиск, на котором отпечатаны чувства, события и дух эпохи. Поэзия Анны – не просто художественные строки; это боль, это надежда, это свет... Строки её стихотворений словно пули, которые долетают до нас здесь, заставляя задуматься и почувствовать – а каково там, где стреляют.

Анна Долгарева публиковалась в журналах «Дружба народов», «Нева», «Урал», «Крещатик», «Юность», «Зинзивер», «Дети Ра», «Дальний Восток», «Аврора» и других.

У зрителей будет возможность задать вопросы автору и получить автограф.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283970%2F7dcb5beb48285fccc5