Приглашают на выставку «Екатерина II. Путь к трону»

Мурманский областной художественный музей приглашает 16 августа в 17.00 мурманчан и гостей города в главное здание музея на торжественное открытие музейно-культурологической выставки «Екатерина II. Путь к трону». Из собрания Государственного исторического музея.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, 28 июня 1762 года, совершив дворцовый переворот, 33-летняя императрица уверенно взяла власть в стране. Так начался период, именуемый в истории как «блестящий век Екатерины». Первые годы при русском дворе, по признанию самой Екатерины, были самыми тяжёлыми в её жизни, именно тогда она сформировалась как личность и как государственный деятель.

Выставка «Екатерина II. Путь к трону» посвящена начальному периоду пребывания будущей знаменитой императрицы в России. Для экспонирования на выставке отобраны не только разнообразные, но и представляющие большую историческую и художественную ценность материалы.

Посетители увидят редкие портреты главных героев и лиц из их окружения, виды Петербурга и Москвы, императорских резиденций и изображения фейерверков, батальные сцены, редкие нумизматические памятники, документальные материалы, предметы быта, образцы оружия и коронационных атрибутов. Всё это поможет воссоздать образ эпохи, к которой относятся события выставки.

Выставка будет работать до 27 октября. В первый час работы выставки вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266188%2Falbum-11742142_00%2Frev