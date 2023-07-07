Приглашают на выставку работ Германа Шемякина

Мурманский областной художественный музей приглашает посетить выставку «Художник Герман Шемякин. Живопись из собрания музея. К 85-летию со дня рождения автора».

Как сообщает vk.com/murmanculture, Шемякин Герман Андреевич - живописец, график, член Союза художников России с 1970 года. Работал в Мурманском областном драматическом театре, на комбинате бытового обслуживания и в художественно-производственных мастерских Ленинградского отделения художественного фонда РСФСР. В 1962 году за достигнутые успехи в работе и творческие успехи ему была объявлена благодарность Мурманской художественно-производственной мастерской Ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР. Герман Андреевич автор нагрудных значков «Праздник Севера», «Мурманск», «Север» и других.

Особое место в своём творчестве художник посвятил кораблям, стоящим на приколе, портовым кранам, докам – важным составляющим жизни города-порта. На выставке будет представлена работа «Портальные краны», написанная художником в 1969 году.

Выставка работает до 30 июля

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266473%2Falbum-139605315_00%2Frev