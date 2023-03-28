Приглашают в путешествие по мировому изобразительному искусству

Мурманский областной художественный музей 31 марта приглашает мурманчан и гостей города в увлекательное путешествие по мировому изобразительному искусству.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, участники путешествия познакомятся с основными видами и жанрами изобразительного искусства, узнают об особенностях портрета, пейзажа, натюрморта. Научатся различать анималистический, бытовой, батальный, исторический, мифологический, религиозный жанры. Узнают много нового о творчестве известных художников.

В конце мероприятия каждый гость музея попробует нарисовать свою картину в рамках одного из изученных жанров.

Начало путешествия в 13.00, предварительная запись обязательна, группа от 3-х человек.

На фото Семёновское озеро (1987 г.), ДВП, масло. Щапов Николай Евлампиевич (1920-2013г.г.). ГОАУК «МОХМ»: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457259080%2Falbum-11742142_00%2Frev