Пригородный автобусный маршрут до аэропорта пойдёт по новому расписанию

С 25 марта пригородный маршрут №106 (Н) «Мурманск-Аэропорт» будет следовать по новому расписанию.

Как отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, движения автобусов было скорректировано по просьбам пассажиров с целью увязки времени прилета/вылета авиарейсов с автобусным сообщением в ночное время.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, отправление из Мурманска состоится в 0.30, 2.20, 3.05, 4.20, 5.20; отправление из аэропорта в 1.30, 3.30, 4.05, 5.10, 7.30.

С расписанием движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Мурманской области можно ознакомиться на официальном сайте регионального Минтранса по ссылке.