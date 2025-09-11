Приход полярной ночи неизбежен, или Мурманчане и в темноте, и в обиде

В преддверии зимы жильцы мурманских домов по улице Гагарина решили добиться освещения в своих тёмных дворах.

В преддверии зимы жильцы мурманских домов по улице Гагарина решили добиться освещения в своих тёмных дворах.

Например, Юрий Николаев, мурманчанин, бьётся за безопасность территории возле дома №47 корпус 2 по улице Гагарина уже третий год. Главная боль его и соседей – неосвещённая лестница, по которой ежедневно ходят они и ещё более тысячи жителей микрорайона.

Фонари во дворах есть, но именно эти несколько десятков ступеней всегда остаются в темноте.

Юрий Павлович обращался в администрацию города. Говорит, что там обещали разобраться с проблемой во время ремонта участка дороги. Но время прошло, а ничего не изменилось.

Хоть глаз выколи по вечерам и ранним утром у входа во двор домов №№2 и 4 по улице Зои Космодемьянской. Через арку во мрак попадают жильцы пяти девятиэтажек, следуя на работу, в магазин, на автобус или в Дом культуры «Первомайский», возле которого световые опоры есть, но и они почему-то не работают.

Активисты регионального общественного движения «Народный фронт» обратились в администрацию Мурманска с просьбой помочь решить проблему с освещением по этим адресам, ведь не за горами полярная ночь, темнота на улицах станет серьёзной угрозой и для пешеходов, и для автовладельцев.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241514