Приходи, уколись! В «Яндекс.Картах» появились адреса пунктов вакцинации от COVID-19

Пункты вакцинации от коронавируса, расположенные по всей России, в том числе на территории Мурманской области, появились в «Яндекс.Картах». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив важность обеспечения доступности вакцинации от COVID-19 для северян.

«В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть пункты вакцинации от коронавируса – это ещё один способ информирования населения. Напомню, жители 20 муниципалитетов нашего региона сегодня могут сделать прививку от COVID-19 рядом с домом», – сказал Андрей Чибис.

Через сервис «Яндекс.Карты» северяне смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего прививочного пункта, а также построить к нему маршрут. Для этого нужно ввести запрос в поисковой строке, например, «вакцинация» или «где сделать прививку». Кроме того, посмотреть адреса поликлиник, больниц и мобильных пунктов вакцинации можно по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего на карте отмечено более 4500 точек, где можно привиться от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день это наиболее полный список, который будет дополняться совместно с Минздравом России.

Напомним, в Мурманской области в 12 медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву, работает 26 прививочных бригад. Для всех пунктов предусмотрена возможность записи на вакцинацию через «Госуслуги» и региональный портал записи.