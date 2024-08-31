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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.24 17:00

Приходите, будет круто! Мурманский морской торговый порт приглашает на день рождения

В этом году ММТП отмечает 109-летие.

Построенный в 1915 году по проекту Сергея Витте Мурманский морской торговый порт ни раз помогал стране: во время Первой мировой войны, в годы первых пятилеток, в тяжёлый период Великой Отечественной.

Каждый раз порт изменялся и подстраивался, оставаясь стратегически важным объектом России.

Сыграл Мурманский морской торговый порт важную роль и в истории Кубы. Когда Остров Свободы оказался в экономической блокаде, портовики наладили новый поток грузов. К ним прибывали кубинские корабли с сахаром-сырцом. Обратно отправлялись суда, загруженные самыми разнообразными товарами. Грузооборот рос, и в 1966-ом торговый порт удостоился ордена Трудового Красного Знамени.

Подробно о роли порта в истории России можно узнать в статье журнала «Дилетант»: https://diletant.media/articles/45266403/

Как сообщает vk.com/murport51, гостей ждут в воскресенье, 1 сентября, на площади Пять Углов Мурманска в 16.00.

И, как всегда, для вас подготовили все самое лучшее: в программе будет сингл Therr Maitz «365». В день релиза он встал на 1 место iTunes, обогнав Coldplay, Red Hot Chili Peppers и Radiohead. А на следующий день трек вошёл в топ песен Google Play, где продержался неделю; звукорежиссёр концерта Василий Сиденко — один из лучших в стране. Преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных. Победитель национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Солистка — великолепная Виктория Жук. Виктория выпускница эстрадно-джазового отделения Гнесинки, обладательница бешеной харизмы и сочного низкого тембра.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255879%2Falbum-149919532_00%2Frev

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