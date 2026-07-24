В Госинспекцию труда в Мурманской области поступило обращение работника Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» с жалобой на неправомерное применение дисциплинарного взыскания.

В ходе рассмотрения обращения государственным инспектором труда было установлено, что работник был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора с нарушением требований трудового законодательства: работодателем был нарушен шестимесячный срок применения дисциплинарного взыскания, установленный ч. 4 ст. 193 ТК РФ.

Инспектором в адрес организации направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. По итогам рассмотрения предостережения ранее изданный приказ о применении меры дисциплинарного взыскания работодателем отменён, нарушенные права работника восстановлены.

«Соблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности — одно из ключевых требований трудового законодательства, - отмечает руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Ю.П. Дмитриева. - Шестимесячный срок, установленный статьей 193 ТК РФ, является пресекательным: по его истечении работодатель утрачивает право на применение взыскания. Исключения предусмотрены лишь для случаев ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности - там срок составляет два года, а также для коррупционных нарушений - три года. Нарушение сроков влечет признание приказа о взыскании незаконным».

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