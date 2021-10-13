Прикоснись к науке: в МАГУ пройдёт Всероссийский фестиваль «Nauka 0+»

15 и 16 октября на базе Мурманского арктического государственного университета традиционно пройдёт Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+». Он будет интересен как школьникам и студентам, так и педагогам, стремящимся сделать процесс обучения необычным и захватывающим.

Провести эксперимент с химическими веществами для определения конечной буквы в приставке, пройти «Опасный путь» с кандидатом юридических наук в ролевой игре по правам человека, создать 3D-персонажа для компьютерной игры – всё это и многое другое смогут участники «NAUKA 0+» в этом году. В рамках фестиваля в МАГУ также будут организованы онлайн-квесты, виртуальные экскурсии, интеллектуальные ролевые игры и мастер-классы.

Преподаватели и студенты университета расскажут о том, как справляться со стрессом и эмоциями, что такое каллиграфия и какие основные элементы современных шрифтов-прописей существуют. Участники научатся работать с информацией, критически анализировать проблемные ситуации, а также смогут сформировать элементарные навыки оказания первой помощи.

«Мы традиционно и уже не первый год выступаем площадкой Всероссийского фестиваля «Nauka 0+», – отмечает проректор по научной работе МАГУ Мария Князева. – Университет является точкой притяжения думающей и интересующейся молодёжи. Особый эффект именно этого фестиваля заключается как раз в возможности почувствовать свою сопричастность большой науке».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробная информация о мероприятиях фестиваля и времени их проведения представлена на официальном сайте Мурманского арктического государственного университета. Большая часть из них требует предварительной регистрации. Подробнее о фестивале также можно узнать по телефону (8152) 21-39-18 и электронной почте: research@masu.edu.ru.