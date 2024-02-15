«Прикосновение Севера»: участники инклюзивного проекта областной библиотеки для слепых встретятся с учёными, побывавшими на Земле Франца-Иосифа

В Мурманской областной библиотеке для слепых пройдёт встреча с участниками арктической экспедиции. 16 февраля в 16.00 представители Мурманского областного отделения Русского географического общества расскажут о деятельности своей организации, а также об экспедиции 2023 года, посвященной 150-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа.

Участники встречи также смогут подержать в руках редкие находки и артефакты, полученные в ходе проведения научных работ на архипелаге, увидеть картины одной из участниц экспедиции, Екатерины Гончаровой. Работы, которые будут представлены на выставке «Арктический пленэр», были созданы во время путешествия на архипелаг в прошлом году.

Слушателями встречи станут не только читатели библиотеки, но и участники профориентационного библиотечного инклюзивного проекта «В поисках призвания». В рамках проекта молодые ребята посещают региональные организации и учреждения и знакомятся с разными профессиями. На встрече члены РГО расскажут о том, какие специалисты задействованы в работе общества и экспедициях, какие профессии востребованы в рамках деятельности общества и связаны с географией.

Как сообщает региональное Министерство культуры, встреча проводится в рамках проекта областной библиотеки для слепых «Прикосновение Севера». В партнерстве с Русским географическим обществом библиотека адаптирует адаптацию культурно-познавательных маршруты для людей с нарушениями здоровья. Выездные мероприятия по разным уголкам Кольского края сопровождаются тактильными моделями, многоформатными пособиями-путеводителями и тифлокомментариями. Это помогает людям с ограниченными возможностями здоровья лучше узнавать историю и культуру региона.

Фото: https://gov-murman.ru