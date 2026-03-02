Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 08:45

Прикоснуться к «тайной жизни» музейного экспоната

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит за кулисами музея? Где хранятся тысячи бесценных произведений искусства, которые не представлены в экспозиции? Какова их «тайная» жизнь, скрытая от глаз посетителей?

Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан и гостей города 8 марта в 14.00 и 16.00 на эксклюзивную экскурсию, которая приоткроет завесу тайны и позволит заглянуть в самое сердце музея – его фондохранилище.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, коллекция музея насчитывает более 13000 предметов, и лишь малая часть из них доступна широкой публике. Но это не значит, что остальные экспонаты пылятся в забвении. Напротив, они живут своей насыщенной, хоть и невидимой жизнью, требующей особого внимания и заботы.

О чём можно будет узнать во время экскурсии «Тайная жизнь экспоната»?

О скрытых сокровищах, посетив святая святых музея – фондохранилище, где бережно хранятся произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Это уникальная возможность увидеть сокровища, которые обычно скрыты от публики.

О секретах хранения, почему для графики необходим особый световой режим, а для живописи – строгий температурный. Участники экскурсии узнают о специфике хранения различных видов искусства и о том, как музейные хранители создают идеальные условия для сохранения каждого экспоната.

О путь экспонатов, как предметы поступают в музей, проходят экспертизу, каталогизацию и становятся частью музейной коллекции.

Эта экскурсия – редкая возможность увидеть музейную работу изнутри, познакомиться с людьми, которые ежедневно трудятся над сохранением культурного наследия, и, конечно же, открыть для себя новые грани искусства. (16+)

Мероприятие платное, количество мест ограничено, запись на экскурсию и подробности по телефону 45-63-10.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274461%2F7a9273f8b7ef50f9be

-

-

-

