С 1 ноября в Мурманской области стартовала заявочная кампания на получение кинорибейтовПриложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 16:00

Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян

Приложение «Госуслуги.Дом» уже скачали более 53 тысяч северян. Всего по стране свой выбор в пользу удобного сервисы сделали более 6 миллионов россиян.

Приложение «Госуслуги.Дом» помогает собственникам квартир управлять домом с мобильного телефона: передавать показания, оплачивать ЖКУ, подавать заявки, голосовать на собраниях, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчёты управляющей организации, заказывать поверку приборов учёта, страховать квартиру.

А осенью к этому прибавилась возможность подавать соседям коллективную заявку. По последним данным, с момента запуска этого новшества, около 10% заявок, создаваемых через приложение, стали коллективными.

«Совместное онлайн-обращение через «Госуслуги.Дом» упростило взаимодействие между инициативными жильцами и управляющей организацией. Создать такое обращение может один собственник – для этого нужно поставить «галочку» напротив слов коллективная заявка. В этом случае соседям, также скачавшим приложение, придёт пуш-уведомление, и они смогут присоединиться к заявке в разделе «Заявки соседей». Для привлечения большего количества собственников можно поделиться с соседями ссылкой на коллективную заявку в домовом чате в «VK», – поясняет заместить министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Ирина Денисова.

Важная подробность, чтобы воспользоваться такой возможностью нужно обновить приложение «Госуслуги.Дом» до последней версии – 3.6.0.  Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги».

Приложение безопасно, так как создано на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

До конца года разработчики планируют добавить возможность использования «Госуслуги.Дом» для владельцев индивидуальных жилых домов и запустить режим «не собственника», что позволит решать коммунальные вопросы нанимателям жилья и родственникам собственников, сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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