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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 10:15

Пример «Беличьего хвоста»: в Мурманской области готовятся к голосованию за объекты благоустройства

Благодаря рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кольском полуострове благоустроены 147 общественных пространств. Весной 2022 года жители Мурманска выбрали территорию в районе Восточно-объездной автодороги, которая спустя год превратилась в экологическую тропу «Беличий хвост».

«Обустройство экологической тропы «Беличий хвост» началось летом в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Это изначально была непростая задача, поскольку для сохранения природных объектов специалисты не могли использовать в работе по благоустройству привычные транспорт и технику – оборудование для работ на место буквально доставлялось вручную. В итоге, несмотря на все трудности, сейчас для горожан доступны две тропы – летняя и зимняя, протяженностью 3 и 2,2 километра», – рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Для удобства отдыхающих тропа оборудована деревянным настилом, лестницами, информационными стендами и указателями. На месте также разместили малые архитектурные формы и скамейки.

Сейчас в Мурманской области продолжается подготовка к старту Всероссийского голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству – активные северяне могут стать частью команды организаторов и записаться в добровольцы.

Волонтёры во время голосования будут работать на специальных информационных точках, рассказывать местным жителям про объекты и локации, которые предлагается улучшить в регионе. Стать таким помощником может любой житель Кольского Заполярья, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе Добро.рф.

Взаимодействовать с волонтёрами и организовывать их работу будет соответствующий штаб.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, повышение комфорта городской среды и активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих населённых пунктов – ключевые задачи национального проекта «Жильё и городская среда», который реализуется в стране по решению президента Владимира Путина.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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