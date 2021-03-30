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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 15:30

Примеры успешных кейсов работы онлайн презентовали учреждения культуры региона

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошло заседание совета директоров культурно-досуговых учреждений (КДУ) региона. Об итогах 2020 года и задачах на 2021 год участникам совещания рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Из-за пандемии коронавируса минувший год стал настоящим вызовом для учреждений культуры всей страны, не стала исключением и Мурманская область. Однако пандемия не остановила культурную жизнь в Заполярье – напротив, именно в 2020 году состоялось стремительное продвижение ее в интернет-пространство.

Примеры успешных кейсов организации онлайн-работы есть абсолютно во всех направлениях творческой жизни региона. Ольга Обухова особо отметила сотрудников культурно-досуговых учреждений. Именно они сопровождали северян с раннего утра до позднего вечера: танцевальные зарядки, мастер-классы, викторины, обучающие программы, вебинары и лекции, спектакли и концерты, сказки на ночь и огромное количество мероприятий, предусматривавших онлайн-общение людей в реальном времени. Кроме того, в 2020 году КДУ продолжили активную проектную работу и взаимодействие с негосударственными и некоммерческими организациями – пять проектов с участием учреждений получили гранты на общую сумму 3,4 млн рублей.

«Лишённые зрителей, артисты самодеятельных творческих коллективов и специалисты КДУ включились наравне с медиками в борьбу за здоровье северян и остро осознали, что творческая наполненность досуга в период вынужденной изоляции и позитивные эмоции востребованы у жителей Заполярья не меньше лекарств и вакцин. Это был год, наполненный серьезными вызовами, от нас с вами требовалось оперативно находить нестандартные решения и осваивать новые компетенции. С уверенностью хочу сказать – мы справились», – подчеркнула Ольга Обухова.

Участники заседания также обсудили концепцию развития культуры Мурманской области, модернизацию учреждений культуры и решение кадровых проблем.

Как сообщает региональное Министерство культуры,  программу мероприятий заседания совета директоров КДУ сегодня продолжат проектно-консультационная сессия «реКУЛЬТивация: слагаемые успеха КДУ нового поколения», обсуждение конкурса лучших практик работы с семьей «Семейный апгрейд» и реализации стратегического плана «На Севере – жить». Кроме того, участники совета смогут получить консультации профессионалов в области аналитики и статистики, работы с населением, технических вопросах и других значимых аспектах своей деятельности.

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