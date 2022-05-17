«Примеряя время» - юные жители Полярных Зорь приняли участие в гала-показе

В минувшие выходные в Городском Дворце культуры г. Полярные Зори прошли моноспектакль и гала-показ «Примеряя время», посвященные биографии великого русского кутюрье Надежде Ламановой. Около 30 детей из города Полярные Зори, в возрасте 8-17 лет выступили в качестве моделей на презентации одежды.

Знакомство с творчеством известного русского модельера началось с документального фильма-экскурсии по выставке «Гений в юбке», а продолжилось театрализованным представлением, которое позволило юным моделям и зрителям города окунуться в эпоху прошлого века. В сюжетную линию пьесы органично влились 5 показов одежды, созданной по эскизам детей и молодёжи из 15 городов расположения АЭС России и Беларуси.

«Концерн «Росэнергоатом» и Кольская АЭС всегда поддерживают проекты, направленные на развитие творческих способностей подрастающего поколения не только в области науки, но и в области образования, искусства и культуры. «Атом-Кутюр» организован Фондом «АТР АЭС» – подобные социальные проекты раскрывают потенциал нашей молодежи и прививают интерес к национальной культуре и истории уже с юного возраста», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

После спектакля полярнозоринские победители международного проекта «Атом-кутюр - 2021» Анастасия Кабакова и Алена Челпановская получили благодарственные письма и подарки, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.