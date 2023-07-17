Приморск Запорожской области встретит зиму с новыми газовыми котельными

В Приморске инженеры «Мурманэнергосбыт» ведут работу по установке двух блочно-модульных котельных (БМК) российского производства мощностью 2 МВт.

Новые газовые БМК были приобретены администраций Запорожской области, а заполярные энергетики берут на себя все работы по их монтажу, приобретению дополнительного оборудования для их доукомплектации: газовые рампы, счетчики, распределительные шкафы, подпиточные насосы.

По словам специалистов, состояние действующих твёрдотопливных котельных, работающих на пеллетах и дровах, оценивается как неудовлетворительное. В капитальном ремонте нуждаются не только котлы и насосы, но и сами здания.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, комплексная апробация газовых котельных в Приморске состоится уже в конце августа. В новом сезоне отапливаться от них будут все социально значимые объекты районного центра – больница, почта, полиция и учебные заведения. Старые котельные специалистами «МЭС» будут приведены в порядок и сохранены в качестве резервных.

«Помощь в обеспечении бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей Приморска – одна из наших приоритетных задач в текущем межсезонье», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев.

Фото: https://gov-murman.ru