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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 12:00

Приморская площадь - и детская площадка, и скейт-парк

Во время рабочей встречи глава муниципалитета Олег Прасов и министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова обсудили предстоящее благоустройство Приморской площади.

Проект поддержали жители Североморска. Именно Приморская площадь стала победителем рейтингового голосования, которое весной этого года прошло на платформе Минстроя РФ. Работы начнутся в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Уже решено, что при поддержке области на Приморской площади появится и скейт-парк. В ближайшее время дизайн-проекты будут доработаны и представлены жителям города. Специалистам предстоит продумать тематику, цветовое решение, вопросы содержания и обслуживания объектов. Окончательное решение будет принято с учётом мнения североморцев.

В маршруте рабочей поездки министра градостроительства и благоустройства Мурманской области в Североморск также были несколько адресов, где будут обустроены новые детские площадки. На ул. Северная Застава, 14, ул. Пионерская, 14, ул. Вице-адмирала Падорина, 13 и ул. Корабельная, 4 готовят основание для монтажа оборудования. Также идут работы на ул. Полярная - там благоустраивается территория многоквартирных домов № 2 – 9, сообщает администрация муниципалитета.

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