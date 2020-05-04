«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки

Круизный паром «Принцесса Анастасия», на котором планируют разместить вахтовых рабочих «Велесстроя» из Белокаменки, где выявлен очаг коронавируса, прибыл в Мурманск. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской отдела планирования движения судов морского порта Мурманск. «Паром прибыл и встал на якорь на рейде Кулонга в районе Мишуково в Кольском заливе в 12 часов 15 минут», - сказали в диспетчерской.

Напомним, в Белокаменке под Мурманском подрядные организации «НОВАТЭКА», в том числе компания «Велесстрой», возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тысячи - рабочие «Велесстроя». Большинство зараженных коронавирусом в регионе зарегистрировано на этом объекте.

На пароме будут размещены вахтовые рабочие со стройплощадки в Белокаменке для минимизации скорости и темпов распространения коронавируса на этом проекте.

В середине марта в пресс-службе международного паромного оператора «Moby SPL» сообщили ТАСС, что компания оснастила круизный паром «Принцесса Анастасия», обслуживающий направление Петербург - Хельсинки, санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения коронавирусной инфекции.