Принципам правильного питания мурманчане на работе стали следовать реже – «SuperJob»

Число работников, которые в обеденный перерыв питаются правильно, за последние 4 месяца снизилось и среди тех, кто работает удаленно, и среди тех, кто ходит на работу. При этом удаленные сотрудники по-прежнему чаще сообщают о сбалансированности своего рациона, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

По данным аналитиков «SuperJob», cсотрудники, которые работают на территории работодателя, чаще всего приносят себе обед из дома: так поступает 62% опрошенных в Мурманске. В столовой своей организации обедают 19%, в городских кафе и ресторанах — 7%. Ещё 6% респондентов ходят на обед домой, а 2% заказывают доставку еды в офис.

В Мурманске приносят еду из дома чаще женщины, а перекусывают в столовых и кафе — мужчины.

Как свидетельствуют данные опроса «SuperJob», среди тех, кто работает удаленно, дома обедают 79% (чаще это женщины), в кафе и ресторанах — 13% (чаще мужчины). Еще 2% опрошенных заказывают доставку еды домой. Число обедающих дома среди удаленных работников за 4 месяца выросло на 3 п.п.

В том, что их обед и перекусы в рабочее время соответствуют принципам здорового питания, однозначно уверены 12% тех, кто ходит на работу, и 18% тех, кто трудится дистанционно. При этом среди удаленных сотрудников о полностью сбалансированном питании женщины сообщали почти втрое чаще мужчин (26% против 10%). О том, что их еда скорее правильная, чем неправильная, рассказали 31% сотрудников, работающих на территории работодателя, и 40% тех, кто на удаленке. На полное несоответствие рациона правилам здорового питания чаще сетуют «очные», чем дистанционные работники (22% против 10%), как, впрочем, и на частичное (38% против 32%).

Время проведения: 4—12 мая 2022 года.