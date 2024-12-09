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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 14:00

Принципы бережливого производства знают 35% россиян, ещё столько же слышали о них

7 из 10 россиян осведомлены о принципах бережливого производства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

35% россиян точно знают, что такое «бережливое производство», 34% — что-то слышали о нём. Чаще осведомленность демонстрирует мужчины, чем женщины (42% против 30% соответственно). Чем старше россияне, тем больше среди них тех, кто знает принципы Lean (32% среди опрошенных до 24 лет и 40% среди респондентов старше 45 лет). Самый высокий же уровень осведомленности — среди граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (46%).

4 из 10 респондентов, знающих о системе бережливого производства, утверждают, что в компаниях, где они работают, принципы Lean применяются. Причём чаще всего рассказывали об этом инженеры и квалифицированные рабочие производств, энергетических компаний, строительных и проектных организаций, добывающих предприятий.

Какие меры, по мнению работающих, способны повысить производительность и эффективность их труда: по словам практически каждого третьего (31%), — это повышение зарплаты. В топ-3 вошли премии и бонусы (8%), а также внедрение нового оборудования (7%). Часть предложенных россиянами мер вполне перекликается с принципами Lean, например: грамотная и чёткая постановка задач (5%), обучение (3%), снижение времени простоев (также 3%), организация командной работы (2%).

Время проведения опроса: 7—12 ноября 2024 года.

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