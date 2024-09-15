«Принеси пользу»: в мурманских «СОПКАХ» стартовала акция по сбору батареек и лампочек накаливания

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии с 12 по 26 сентября «СОПКИ» Центра профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16) проводит акцию по приёму использованных батареек и лампочек.

Выброшенная батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров земли тяжелыми металлами. Эти токсичные вещества проникают в почву и грунтовые воды, загрязняют реки и растения, а затем оказываются в организме животных и человека. Более 30% токсичных компонентов в составе бытовых отходов приходится именно на батарейки.

Как сообщает администрация города Мурманска, каждый может сделать шаг навстречу экологическому благополучию и стать частью проекта. Принести использованные батарейки и лампочки можно с понедельника по субботу с 14.00 до 21.00, а также в воскресенье - с 12.00 до 19.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28466&page=1