Приняли решение двигаться к реализации проекта по строительству нового мощного порта – Андрей Чибис

Сегодня в Центре управления регионом состоялось рабочее совещание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и представителей ООО «Морской терминал «Ворота Арктики» во главе с генеральным директором Андреем Бунаковым. По итогам рабочего совещания стороны подписали соглашение о намерении компании «Морской терминал «Ворота Арктики» построить на территории нового порта «Лавна» многофункциональный комплекс по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, а также контейнерных и иных грузов.

«Мы с нашими белорусскими партнёрами в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Путина закрепили в соглашении запуск работы по строительству большого терминала для перевалки грузов, которые производятся на территории Республики Беларусь. Этому событию предшествовала кропотливая совместная работа команды из Республики Беларусь и команды правительства Мурманской области по оценке земельного участка и железнодорожной инфраструктуры. Этот вопрос прорабатывался во время визита премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Мы детально прошлись по всем параметрам и приняли решение двигаться к реализации проекта по строительству нового мощного порта», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что строительство морского терминала по перевалке грузов позволит повысить инвестиционную привлекательность Мурманской области, а также создать новые рабочие места.

«Строительство порта для Мурманской области – это, в том числе, развитие важнейших инвестиционных проектов, увеличение мощностей железнодорожной инфраструктуры. Сейчас рассматривается возможность перевалки 25 млн тонн груза в год. Разумеется, инвестиции в этот проект будут очень большими», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, комплексное развитие морского порта Мурманск и Мурманского транспортного узла входит в работу регионального правительства по реализации Стратегии развития Арктической зоны, утверждённой Указом Президента РФ в 2020 году. Республика Беларусь получит круглогодичный транспортный коридор для доступа своих товаров и грузов на мировые рынки, а Кольское Заполярье – новый импульс к экономическому развитию.

Гендиректор «Морской терминал «Ворота Арктики» Андрей Бунаков подчеркнул, что строительство морского терминала по перевалке грузов позволит расширить экспортный потенциал Республики Беларусь и Российской Федерации, обеспечить выход в мировой океан по Северному морскому пути.

«Иметь такую альтернативу, как незамерзающий порт в Мурманске, стратегически важно для нас. О стоимости самого проекта пока рано говорить, но что касается объёмов перевалки, то мы планируем предусмотреть проектным решением 25-30 млн тонн в год. Это будет мультимодальный комплекс, мы рассчитываем на разные грузы, также рассматриваем возможность размещения контейнерного терминала. Мы поставили себе сжатые сроки как по разработке проекта, так и по запуску первых мощностей в эксплуатацию. Предполагаем, что первые грузы начнут поступать уже в 2028 году», – отметил Андрей Бунаков.

Фото: https://gov-murman.ru