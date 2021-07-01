Принять на работу несовершеннолетних чаще готов крупный бизнес

Для старших школьников лето — это не только каникулы, но и время первых подработок и стажировок. Взять на работу несовершеннолетних чаще всего готовы крупные компании. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

О том, что они берут на работу несовершеннолетних, сообщили 5% российских компаний. Ещё 11% работодателей могут взять несовершеннолетних только на стажировку. Большинство же компаний (81%) не готовы трудоустраивать подростков. Свою позицию они аргументируют непростым процессом оформления и администрирования работы подростков: «Для заключения договора нужны дополнительные документы, работать они могут только неполный день, а пока обучишь ребёнка, уже и каникулы подходят к концу».

Чаще всего и на работу, и на стажировку несовершеннолетних принимают крупные компании с численностью персонала от 1000 человек (9% и 17% соответственно).

Работодателей, которые готовы трудоустроить подростков, больше в сферах информационных технологий и услуг (по 7%), меньше всего — в строительстве (2%) и транспортно-логистической сфере (практически отсутствуют). IT-компании чаще других берут несовершеннолетних и на стажировки: принять стажёра в свои ряды готовы 13% из них.