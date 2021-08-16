Принят ряд решений по развитию здравоохранения в Ковдоре

В рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о наборе решений в сфере здравоохранения, принятых по результатам рабочей поездки в Ковдор и встречи с жителями района.

Первое из них – организация рейсов специального автобуса-шаттла для перевозки пациентов из Ковдора в Мончегорскую ЦРБ и обратно.

«Чтобы люди, вынужденные записываться к узким специалистам, которых в Ковдоре нет, могли чётко понимать, во сколько, откуда и как часто ездит специальный автобус, на котором человек, которому требуется консультация, мог уехать в Мончегорск и обратно. То же самое касается и доноров, которых раньше доставляли в Мончегорск, а сейчас этого нет», – пояснил губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис предложил выделить в работе Мончегорской больницы особый день для приёма ковдорчан.

Второе решение касается привлечения на работу в Ковдор врачей-специалистов. Им будет предоставляться готовое жильё и дополнительные денежные выплаты.

«Нужно подготовить, отремонтировать, меблировать и полностью обеспечить, скажем, посудой 10-15 квартир для врачей, необходимых, чтобы в Ковдоре оказывалась надлежащая медицинская помощь. Дополнительно к этому мы договорились, что те врачи-специалисты, которых мы целевым образом привлекаем в Ковдор, будут получать доплаты за счёт компании «ЕвроХим». Минздраву я на месте дал поручение подготовить перечень специалистов, которые нам нужны», – сообщил Андрей Чибис.

И ещё одно решение, принятое по итогам поездки, – в городе может быть построен модульный инфекционный больничный корпус.

«Это очень важный вопрос, потому что сегодня даже если, например, ротавирус у ребёнка, его нужно везти в Мончегорск. Это неправильно. Поэтому прошу минздрав вместе с минстроем и муниципалитетом также оперативно определить проект, который можно привязать к территории», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, достигнута договорённость о софинансировании строительства со стороны компании «ЕвроХим». Для ускорения процесса за основу будет взят уже готовый типовой проект. Инфекционное отделение в Ковдоре должно появиться уже в следующем году.