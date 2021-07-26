Принять участие в онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда» можно до 31 июля

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда», проводимых впервые в этом году. Их основная цель – привлечение внимания населения Мурманской области к спорту и здоровому образу жизни. В каждом конкурсе в отдельную номинацию выделены адаптивные виды спорта.

В конкурсах может принять участие любой житель Мурманской области в соответствии с требованиями. К ним относятся: возраст – старше 18 лет, организация массовой общественной физкультурной работы среди различных категорий населения на безвозмездной основе отдельно от основной профессиональной деятельности, для команд – это игровые виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и другие), организация соревновательной деятельности на объектах спорта Мурманской области собственными силами. Каждый участник может принять участие только в одной номинации.

«В этом году было принято решение к участию в конкурсе «Народная команда» допустить только команды по игровым видам спорта. Мы предлагаем в следующем году сделать дополнительную номинацию для желающих принять участие в конкурсах по таким видам спорта, как боулинг, лыжные гонки, легкая атлетика», - пояснила министр спорта Светлана Наумова.

Регистрация участников началась 1 мая на портале «Наш Север». Каждый желающий должен зарегистрироваться на портале, создать свой личный кабинет, заполнить анкету, приложив фотографии, и далее размещать информацию о проводимых мероприятиях и отчетах о тренировках с фото- и видеоматериалами включительно до 31 июля.

С 1 по 25 августа будет открыто народное голосование – каждый желающий сможет ознакомиться с материалами участников конкурсов и отдать свой голос за понравившегося тренера или команду.

Итоги конкурса период с 26 по 31 августа подведет независимая конкурсная комиссия, которая оценивает соответствие выполнения требований по ведению регистрационных карточек.

Участники, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации и соответствующие условиям конкурсов, становятся победителями и призерами.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, торжественное награждение, согласно положениям о конкурсах, состоится в период с 1 по 5 сентября. Победители и призеры получают денежные сертификаты на приобретение спортивной экипировки, инвентаря, проведение тренировочных и спортивных мероприятий.

Общая сумма для награждения победителей и призеров двух конкурсов – 1,2 млн рублей, в том числе в каждой номинации конкурса «Народный тренер» за 1 место – денежный сертификат на 100 тысяч рублей, за 2 место – 75 тысяч рублей, за 3 место – 50 тысяч рублей. Победители и призеры конкурса «Народная команда» также в каждой номинации награждаются денежным сертификатом на 150 тысяч рублей (1 место), 125 тысяч рублей (2 место), 100 тысяч рублей (3 место).