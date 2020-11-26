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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 11:30

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно будет на портале госуслуг

Министерство экономического развития Мурманской области напоминает, что по инициативе Росстата для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции проведение Всероссийской переписи населения перенесено на апрель 2021 года. В условиях пандемии одним из главных нововведений предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на едином портале госуслуг.

С 1 по 25 апреля 2021 года все жители России, имеющие стандартную или подтверждённую учётную запись в ЕСИА, смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале или в мобильном приложении «Госуслуги». Этот процесс займёт не более 15-20 минут. При необходимости можно прерваться, и черновики со всеми записями сохранятся. В случае незавершённого или неполного заполнения переписных листов на портале госуслуг респонденты будут получать напоминания о сроках окончания этапа Интернет-переписи.

С согласия респондента некоторые вопросы в электронном переписном листе – такие как пол, дата рождения, место рождения, гражданство, а также отдельные вопросы о жилищных условиях – могут быть предварительно заполнены из административных источников. Пользователям будет предоставлена возможность изменения предзаполненных значений.

Электронную анкету можно будет заполнить также на членов своей семьи. Вопросы онлайн-переписи полностью совпадают с версией электронного листа в планшетах переписчиков, однако благодаря всплывающим подсказкам и пояснениям заполнять опросник будет удобнее. Программное обеспечение не даст возможности совершить ошибки, например, внести противоречащие друг другу ответы на различные вопросы. Кроме того, в течение всего периода Интернет-переписи предусмотрена возможность круглосуточной отправки запроса в техподдержку портала госуслуг.

После успешного прохождения переписи респонденту будет направлено информационное сообщение следующего содержания: «Сведения о домохозяйстве приняты Росстатом, благодарим за участие в переписи населения».

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, на каждого переписанного будут сформированы коды подтверждения прохождения переписи и QR-код с информацией о результатах прохождения переписи на домохозяйство. Они будут направлены в личный кабинет пользователя портала госуслуг и сохранены до момента, пока пользователь не удалит их, а также они будут доставлены по всем имеющимся в карточке пользователя контактам (смс на телефонный номер, письмо по адресу электронной почты). Полученные коды необходимо будет показать переписчику. Эти же коды будут доставляться на планшетный компьютер переписчиков для отображения их в списках адресов.

 

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