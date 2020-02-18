Принят закон о бесплатном питании для школьников начальных классов

Сегодня Государственная Дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Напомним, данный законопроект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года, его авторами выступили спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Документ вводил понятие «здоровое питание», закреплял его принципы и особенности организации.

В январе 2020-го в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Комитет Госдумы по образованию и науке 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учётом поправок главы государства.

Для реализации инициативы регионы будут получать субсидии, а на мероприятия по поэтапному налаживанию процесса отведено около трёх лет.

Володин подчеркнул, что законопроект направлен на укрепление здоровья детей, пишет РИАН.