Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафыВ Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров и банковских работников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 11:45

Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы

С 16 апреля текущего года вступил в силу федеральный закон от 05.04.2021 №69-ФЗ, которым предусмотрено назначение штрафов ниже минимальных сумм, установленных региональными законами об административных правонарушениях.

Теперь снизить сумму штрафа возможно, если минимальный размер регионального штрафа не меньше: 4 тысяч рублей для граждан; 40 тысяч рублей для должностных лиц; 100 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом нельзя оштрафовать на сумму менее половины минимального штрафа.

Указанный закон принят в целях реализации правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, который признал допустимым снижение ниже низшего предела размеров административных штрафов, назначенных в соответствии с законами субъектов РФ об административных правонарушениях.

Как напоминает региональное Министерство юстиции, ранее минимальный штраф можно было снизить только за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.05.21 16:47
«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Победа русского оружия». Документальный цикл (0+)15:50«Карта Родины». Научно-популярная программа (16+)16:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро теряет почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Долг россиян за электроэнергию в начале года вырос на 11%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика