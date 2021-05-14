Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы

С 16 апреля текущего года вступил в силу федеральный закон от 05.04.2021 №69-ФЗ, которым предусмотрено назначение штрафов ниже минимальных сумм, установленных региональными законами об административных правонарушениях.

Теперь снизить сумму штрафа возможно, если минимальный размер регионального штрафа не меньше: 4 тысяч рублей для граждан; 40 тысяч рублей для должностных лиц; 100 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом нельзя оштрафовать на сумму менее половины минимального штрафа.

Указанный закон принят в целях реализации правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, который признал допустимым снижение ниже низшего предела размеров административных штрафов, назначенных в соответствии с законами субъектов РФ об административных правонарушениях.

Как напоминает региональное Министерство юстиции, ранее минимальный штраф можно было снизить только за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.