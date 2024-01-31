Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели проект закона, вносящий изменения в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

Он наделяет правительство области полномочием по введению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе, полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов региона.

Принятие данного законопроекта позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в случае обострения криминогенной обстановки, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, установления особых режимов.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29370/