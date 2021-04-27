Принятие решения по установке бюста Н.И. Кононову около здания УМВД отложили

В администрации города Мурманска вчера состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений по созданию памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в областном центре. В ней приняли участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, депутаты Совета депутатов областного центра, а также представители общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

В повестке значился вопрос об установке бюста Николаю Ивановичу Кононову около здания УМВД России по Мурманской области.

По итогам заседания принято решение вернуться к обсуждению после оформления необходимой документации и согласований.

Напомним, что в городе-герое Мурманске установлены две памятных доски, посвященных Герою Советского Союза Николаю Кононову. Одна расположена на фасаде дома №63 по проспекту Ленина, где когда-то жил Николай Иванович, другая при входе в кадетскую школу города Мурманска. Кроме того, в 2018 году ранее безымянный участок улицы между Софьи Перовской и Пушкинской стал называться «Проезд Николая Кононова».