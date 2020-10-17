Принято постановление, необходимое для создания природного парка в районе Териберки

Ещё один шаг к созданию природного парка в районе Териберки сделан: принято постановление правительства Мурманской области, которое заполнит пробел в нормативном правовом регулировании процесса.

На федеральном уровне с 2018 года из перечня объектов государственной экологической экспертизы, необходимой для создания особо охраняемой природной территории, исключены материалы комплексного экологического обследования. Теперь это правило закреплено на уровне региона.

«До этого момента фактически отсутствовали нормативно установленные требования к процедуре создания особо охраняемой территории, что могло привести к ущемлению интересов местного населения, а этого нам нельзя допустить ни в коем случае. На каждом этапе нашей работы мы учитываем мнение жителей, их интересы», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Создание природного парка в районе сельского поселения, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов, позволит и сохранить уникальные природные ландшафты, и обеспечить регулирование туристического потока.

Постановление № 701-ПП принято в соответствии с законом Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО «Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области».

Ознакомиться с текстом документа можно на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.