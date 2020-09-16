Принято решение о благоустройстве площади на проспекте Миронова в Коле

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян обсудили с директором с МКУ УГХ г. Кола Александром Смирновым благоустройство площади на проспекте Миронова.

Данная площадь заасфальтирована, установлены ограждения и светофорные устройства. Пока через Колу идёт поток грузовых железнодорожных составов, здесь устроена парковка автомобилей жителей города.

Однако рядом с остановочным комплексом расположен небольшой участок, который пока не приведён в порядок. Сейчас он представляет собой клочок грязной земли с одиноко растущей берёзой и знаком «Остановка».

К сожалению, здесь невозможно устроить полноценный газон, поэтому после обсуждения возможных вариантов использования этой территории, было решено заасфальтировать эту площадку, установить новый бордюрный камень, при этом сохранив маленькую зелёную зону, переустановить дорожный знак.