Принято решение о проведении единого дня голосования в Мурманской области 7 и 8 сентября

На заседании Избирательная комиссия Мурманской области приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора Мурманской области и совмещенных с ними выборах в течение двух дней подряд - 7 и 8 сентября 2024 года.

По согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации определено, что на выборах 7 и 8 сентября в Мурманской области будет проводиться дистанционное электронное голосование.

Утверждены календарные планы мероприятий по подготовке выборов губернатора Мурманской области и дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы по Оленегорскому одномандатному избирательному округу №15.

Одобрен отчёт комиссии облизбиркома о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Мурманской области на оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.

Рассмотрены другие вопросы.

Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5767