Принято решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре

Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте кабмина.

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

В постановлении отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Выплаты обеспечат дополнительную соцподдержку около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей.