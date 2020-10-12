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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.20 10:45

Принято решение о выпуске нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны»

Жители Мурманской области получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей в связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В октябре мы отмечаем важную историческую дату – 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В связи с этим 184 жителя Мурманской области получили единовременную выплату на общую сумму 920 тысяч рублей», – сообщил губернатор.

Согласно утверждённому порядку, выплата производится центрами социальной поддержки населения за счет средств областного бюджета. Порядок получения установлен постановлением правительства Мурманской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и членов их семей». Право на такую выплату имеют жители региона, награжденные медалью «За оборону Советского Заполярья», а также проживающие в регионе вдовы (вдовцы) погибших (умерших) граждан, награжденных медалью «За оборону Советского Заполярья», не вступившие в повторный брак. Все они получили положенную выплату.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе оперативного совещания глава региона напомнил о принятом решении о выпуске нагрудных знаков «Дети Великой Отечественной войны» для граждан, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Знаки до конца ноября получат более 30,5 тысячи граждан.

 

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