Принято решение о замене двух пролётов железнодорожного моста около ст. Выходной

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области к месту ЧП на перегоне ст. Кола – ст. Выходной был направлен восстановительный поезд № 3017 из Мурманска, личный состав в количестве 20 чел.

К месту аварии также выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.

По информации заместителя начальника Октябрьской ж/д по Мурманскому направлению принято решение о доставке из Южного и Приволжского федеральных округов железнодорожными составами составных частей пролёта железнодорожного моста (информация о времени и месте уточняется).