Мурманская область. Арктика (16+)31.05.20 15:54
На месте аварии (
1436 км 1 перегон) проводятся подготовительные работы по снятию с опор моста двух пролётов.
Принято решение о замене двух пролётов железнодорожного моста около ст. Выходной
Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области к месту ЧП на перегоне ст. Кола – ст. Выходной был направлен восстановительный поезд № 3017 из Мурманска, личный состав в количестве 20 чел.
К месту аварии также выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.
По информации заместителя начальника Октябрьской ж/д по Мурманскому направлению принято решение о доставке из Южного и Приволжского федеральных округов железнодорожными составами составных частей пролёта железнодорожного моста (информация о времени и месте уточняется).
На месте аварии (
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