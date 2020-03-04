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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.20 07:15

Принято решение построить в Териберке новый модульный ФАП, аналогичный магнетитскому

Со 2 марта на железнодорожной станции Магнетиты заработал фельдшерско-акушерский пункт. В нём готовы оказывать медицинскую помощь всем 143 жителям посёлка, включая детей. Сегодня новый медпункт посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочей поездки в Кольский район. В поездке также приняли участие региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев, глава Кольского района Андрей Малхасян, и.о. главы администрации Кольского района Игорь Богданов, а также главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Борис Гришко.

«Мы посмотрели сегодня новый ФАП – достойный, добротный и качественный. Планируем сделать еще три таких же – построить в Териберке, Зареченске и Раякоски. Доступность первичной медпомощи должна быть максимально обеспечена. Такие медицинские комплексы будут обязательно появляться в небольших населённых пунктах Мурманской области», – сказал губернатор.

В декабре прошлого года в Магнетитах завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Модульное одноэтажное здание возвели в рамках национального проекта «Здоровье». Из федерального и областного бюджетов на эти цели было выделено порядка 7 миллионов рублей. Несколько месяцев ФАП работал в тестовом режиме, фельдшер вел в нем только выездные приемы, накануне медучреждение открылось окончательно.

В новом фельдшерско-акушерском пункте в Магнетитах оказывают доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, проводятся медосмотры водителей. Небольшое, построенное в конце прошлого года здание состоит из кабинетов для приёма взрослых и детей, процедурной, помещения для хранения лекарств и помещения для отдыха фельдшера с отдельным входом.

ФАП в Магнетитах - это структурное подразделение Кольской ЦРБ, он возведён в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Медпункт создан с привлечением в равных долях федерального и регионального бюджетов, общая сумма вложенных средств порядка семи миллионов рублей.

ФАП состоит из кабинетов для приема взрослых и детей, процедурного кабинета, комнаты для хранения лекарств, комнаты для персонала и бытового помещения. Скоро здесь же заработает аптечный пункт. Работают в ФАПе два человека, фельдшер и санитарка. Они оказывают медицинские услуги порядка 150 жителям поселка.

Примечательно, что на базе медучреждения создана полноценная квартира для постоянного проживания фельдшера. Она имеет отдельный вход, просторный зал с диваном и телевизором, кухню со встроенной мебелью, душевую и туалетные комнаты. Отапливаются помещения электрическими батареями.

- Я сама выросла в Магнетитах, очень здорово, что здесь же и работаю, - рассказала фельдшер ФАПа п. Магнетиты ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Наталья Бажаева. - Правда пока приходится ездить сюда из Кильдинстроя, но скоро думаю, перееду. ФАП работает 5 дней в неделю, в субботу профилактический день, а так и ходить никуда не надо. Работа с другого крыльца. А вообще ФАП здесь, конечно же, нужен. В Магнетитах живет много пенсионеров, раньше им приходилось за медицинской помощью ездить в Колу или Кильдинстрой.

В ходе рабочей поездки в Кольский район губернатор Андрей Чибис также посетил социально-досуговый центр в Лопарской. В одном здании расположены сельский Дом культуры, библиотека, небольшой музей истории, фельдшерско-акушерский пункт, отдел ЖКХ и группа дневного пребывания детей. Глава региона отметил, что такой комплексный подход для небольших населённых пунктов – это разумное решение.

После осмотра нового ФАПа глава региона проинспектировал уборку от снега улиц посёелка и заглянул в местный сельмаг. Пообщался Андрей Чибис и с жителями Магнетит. Последние сообщили ему о том, что двухэтажные дома в населённом пункте отапливаются при помощи печного отопления. Цена на дрова «кусается», некоторые пенсионеры вынуждены экономить на обогреве квартир.

- Доставку дров жителям Магнетит осуществляет УГХ посёлка Кильдинстрой. Организация не накручивает цену на дрова, а поставляет их по закупочной цене, - пояснил ситуацию глава Кольского района Андрей Малхасян. – Мы обязательно посмотрим, можно ли субсидировать нуждающимся пенсионерам закупку дров из нашего бюджета.

Озвучил губернатор региона и ещё одну хорошую новость для жителей Кольского района. Принято решение построить в Териберке новый модульный ФАП, аналогичный  магнетитскому. Прежде всего, будет отремонтирован ФАП в Лодейном, который сейчас ютиться на 70 квадратных метрах первого этажа жилого здания. Другой полноценный пункт, с квартирой для фельдшера, построят в самой Териберке. Необходимость в этом назрела давно, подчеркнул Андрей Чибис. В посёлке проводятся масштабные массовые мероприятия, круглогодично сюда едут тысячи туристов и рыбаков.

- Очень полезно регулярно совершать такие выезды в малые и удаленные населенные пункты Мурманской области и самостоятельно, напрямую общаться с жителями, которые живут, хранят и оберегают такие небольшие поселки, - подвел итоги рабочей поездки Андрей Чибис. – Ещё раз подчеркиваю. Жизнь должна быть не только в городах, безусловно, необходимая инфраструктура должна быть в каждом нашем поселке. Для этого все будет делаться, сообщает администрация Кольского района.

Вопросы, которые задали  жители Кольского района главе региона, взяты на контроль, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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