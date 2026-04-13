Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил важную новость для заполярных педагогов: принято решение увеличить премии для участников конкурса профессионального мастерства педагогов системы СПО «Мастер года».

«Победитель получит 300 тысяч рублей, а призёры – по 100 тысяч рублей. Таким образом, размер премии увеличился в 12 и 10 раз соответственно, чтобы добавить педагогам мотивации. У нас замечательные преподаватели, которые проявляют свои компетенции не из-за денег, но средства, конечно, лишними не будут», – рассказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подведение итогов регионального этапа «Мастер года» состоится уже 30 апреля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/