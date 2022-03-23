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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 14:00

Приняты оптимизационные изменения при закупках у единственного поставщика

8 марта 2022 года Президент России подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», разработанный в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Данным законом субъекты страны наделены полномочиями устанавливать дополнительные случаи закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок их осуществления.

21 марта 2022 года правительством Мурманской области принято постановление «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд Мурманской области».

Среди правил таких закупок: закупки до пяти миллионов рублей проводятся на региональной торговой площадке «Закупки Мурманской области»; закупки свыше пяти миллионов рублей осуществляются после согласования с Региональным штабом по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области.

Принятые на уровне правительства Мурманской области меры позволят осуществить закупки в максимально короткие сроки, по сравнению с их осуществлением по результатам проведения конкурентных процедур, а также позволят снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, так как на участие в таких закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется внесение обеспечения заявки.

Данное постановление действует до 31 декабря 2022 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

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