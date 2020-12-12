Принятые в регионе меры позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом

Ситуация с эпидемией COVID-19 в Мурманской области остаётся сложной, но стабильной, отметил губернатор Андрей Чибис на вчерашнем брифинге с журналистами, посвящённом теме коронавируса.

Уровень выздоровления составляет 90,72% (в среднем по России – 79,29%, по СЗФО – 66,75%).

«По ряду муниципалитетов мы видим снижение, но есть территории, где количество людей, у которых выявлен коронавирус, продолжает пока прирастать. В целом по области ситуация стабилизировалась. И это во многом благодаря тому, что все больше людей внимательно относятся к себе, близким и окружающим и соблюдают меры безопасности», – сказал губернатор.

ОРВИ среди школьников в Мурманской области ниже эпидемического порога на 45%. После вывода на самоизоляцию северян в возрастной категории 65+ также было отмечено снижение прироста числа заболевших.

«Продление школьных каникул на неделю с одновременным ограничением пребывания в торговых центрах, и все те меры безопасности, которые мы приняли в школах – рециркуляторы, термометрия и разведение потоков учеников, дали очень хороший результат. Серьёзное снижение числа заболевших среди старшего поколения, которое может абсолютно легитимно уйти на больничный и не ходить на работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, сохраняется высокий показатель тестирования: на 100 тысяч населения – 406,8 тестов, что в 2 раза выше федерального норматива (норматив не менее 200 на 100 тысяч населения). По этому показателю регион на 8 месте по России.

С 24 ноября запущено СМС-информирование пациентов, сдавших тест на COVID-19 в лабораториях, подведомственных региональному Минздраву. СМС получают пациенты, давшие своё согласие на информирование. По состоянию на 11 декабря ответ в виде СМС в режиме реального времени получили 19920 человек. Время от поступления проб до получения ответа сократилось с 48 часов до 16-18 часов, это позволяет оперативно уйти на самоизоляцию тем, кто получает положительный результат, а также быстрее начать лечение, сообщает региональное Министерство информационной политики.