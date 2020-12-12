ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Сексуальные блоки/комплексы, или Неумение жить теломНичего хорошего про 2020 год не смог сказать почти каждый второй россиянин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.20 09:30

Принятые в регионе меры позволили стабилизировать ситуацию с коронавирусом

Ситуация с эпидемией COVID-19 в Мурманской области остаётся сложной, но стабильной, отметил губернатор Андрей Чибис на вчерашнем брифинге с журналистами, посвящённом теме коронавируса.

Уровень выздоровления составляет 90,72% (в среднем по России – 79,29%, по СЗФО – 66,75%).

«По ряду муниципалитетов мы видим снижение, но есть территории, где количество людей, у которых выявлен коронавирус, продолжает пока прирастать. В целом по области ситуация стабилизировалась. И это во многом благодаря тому, что все больше людей внимательно относятся к себе, близким и окружающим и соблюдают меры безопасности», – сказал губернатор.

ОРВИ среди школьников в Мурманской области ниже эпидемического порога на 45%. После вывода на самоизоляцию северян в возрастной категории 65+ также было отмечено снижение прироста числа заболевших.

«Продление школьных каникул на неделю с одновременным ограничением пребывания в торговых центрах, и все те меры безопасности, которые мы приняли в школах –  рециркуляторы, термометрия и разведение потоков учеников, дали очень хороший результат. Серьёзное снижение числа заболевших среди старшего поколения, которое может абсолютно легитимно уйти на больничный и не ходить на работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, сохраняется высокий показатель тестирования: на 100 тысяч населения – 406,8 тестов, что в 2 раза выше федерального норматива (норматив не менее 200 на 100 тысяч населения). По этому показателю регион на 8 месте по России.

С 24 ноября запущено СМС-информирование пациентов, сдавших тест на COVID-19 в лабораториях, подведомственных региональному Минздраву. СМС получают пациенты, давшие своё согласие на информирование. По состоянию на 11 декабря ответ в виде СМС в режиме реального времени получили 19920 человек. Время от поступления проб до получения ответа сократилось с 48 часов до 16-18 часов, это позволяет оперативно уйти на самоизоляцию тем, кто получает положительный результат, а также быстрее начать лечение, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Алексей
12.12.20 07:38
Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая.
Комментарий к новости:Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика