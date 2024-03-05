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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.24 13:00

«Приоритет – 2030»: в Москве состоялась рабочая встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Стороны обсудили участие Мурманского арктического университета в Программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня.

«При вашей поддержке, Валерий Николаевич, мы делаем уверенные шаги вперед для развития нашего университета. В результате набора в 2023 году в объединенном вузе на 100% закрыты все бюджетные места на обучение. Это, действительно, успех для университета впервые за долгое время. Но наша общая цель – это радикальное изменение вуза для получения всех важных арктических компетенций. Для этого мы подготовили заявку на вхождение в программу «Приоритет 2030», благодаря тому что в результате наших договоренностей вы снизили порог этого вхождения почти в два раза. И теперь мы можем претендовать на эту федеральную поддержку. Конечно же, отдельная тема обсуждения – кампус мирового уровня. Здесь мы также ведём работу, чтобы получить федеральные средства на фактически полное обновление инфраструктуры для студентов», – отметил Андрей Чибис.

Основой для заявки стал проект программы развития университета на период с 2023 по 2032 годы. Ключевыми в программе являются стратегические проекты, благодаря реализации которых Мурманский арктический университет укрепится в позиции драйвера социально-экономического развития арктических территорий: «Морские технологии в Арктике», «Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

В части развития инфраструктуры МАУ правительством Мурманской области представлен проект строительства Берегового учебно-тренажерного центра на базе вуза, а также ремонт и обустройство университета в целях развития его материально-технической базы и улучшения образовательного процесса. В новом проекте будущего кампуса заявлены к строительству такие объекты, как здания общежитий на 1200 мест, научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также здания столовой и технопарка.

Вопрос создания в Мурманске единого студенческого кампуса мирового уровня поднимался главой региона на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию в декабре 2022 года. По итогам очередного заседания наблюдательного совета МАУ в феврале 2024 года заявку на вхождение Мурманского арктического университета в Программу стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» поддержал заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, цель программы «Приоритет – 2030» – сформировать в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных учёных. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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