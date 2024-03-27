Приоритет – 2030: заместитель губернатора Елена Дягилева приняла участие в защите проекта Мурманского арктического университета

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоялась защита проекта «Программа развития МАУ: системная трансформация». Участие в мероприятии в рамках подготовки к вступлению в программу «Приоритет 2030» приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Приоритет 2030» имеет принципиальное значение как для университета и команды правительства, так и для всего региона, прежде всего промышленных компаний, работающих здесь, и северян. Программа ориентирована не просто на эффективную подготовку квалифицированных, востребованных кадров, но и позволяет нашей молодежи, абитуриентам из других субъектов страны выстроить понятную траекторию будущей карьеры», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила большое значение корректировки условий для вступления в программу «Приоритет – 2030», столь необходимой для обеспечения эффективной реализации масштабных инвестиционных проектов, которые реализуются в Мурманской области и запланированы к реализации в ближайшие годы. Реализация программы развития Мурманского арктического университета обеспечит опережающую подготовку кадров, а также позволит региону стать более востребованным для получения образования и построения карьеры.

Отметим, что ранее в ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым участие МАУ в знаковых для развития системы высшего образования региона программах – «Приоритет – 2030» и создание на территории кампуса мирового уровня. Запуск драйверов роста и получение дополнительной федеральной поддержки для реализации важных инфраструктурных проектов стали возможными благодаря пересмотру критериев кандидатов на участие в программе. С этой инициативой Андрей Чибис выступил на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики и получил поддержку со стороны главы федерального ведомства.

В защите программы развития Мурманского арктического университета в Москве также принимали участие ректор Ирина Шадрина. Она представила основные три стратегические проекты: «Морские технологии в Арктике», «Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

«Образование должно быть востребованным не только у региональной молодежи, но и привлекать абитуриентов из других субъектов РФ и зарубежных стран. Участие в программе «Приоритет-2030» позволит ускорить этот процесс. Пересборка университета происходит в теснейшей связке с высокотехнологичными индустриальными партнерами и правительством региона. Вместе мы реализуем стратегический план «На Севере – жить», – отметила Ирина Шадрина.

Одним из ключевых показателей трансформации МАУ в международный исследовательский арктический университет является увеличение численности студентов. Для этого будут трансформироваться базовые процессы: научная и образовательная деятельности. Среди запланированных шагов – реализация исследовательских программ, ориентированных на глобальную арктическую повестку и востребованных среди индустриальных и академических партнеров, реальных участников экономики АЗРФ. Кроме того, акцент в образовательном процессе смещается на создание модели программы, которая позволяет формировать у студентов исследовательские компетенции, основанные на представлении об уровнях процесса. Это обеспечит востребованность выпускников в будущем.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в команде нашей области, представившей в Минобрнауки России программу развития Мурманского арктического университета, также были руководитель кадровой службы группы компаний «Антей», заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Антей Север» Наталья Бабуркина, руководитель департамента по работе с персоналом ПАО «Акрон» Ольга Шестакова и первый проректор МАУ Мария Князева.

Фото: https://gov-murman.ru