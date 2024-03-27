Министерство здравоохранения Мурманской области запускает профилактический проект «За руку!»В Мурманской области запущен сервис для получения медицинских справок онлайн
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 15:00

Приоритет – 2030: заместитель губернатора Елена Дягилева приняла участие в защите проекта Мурманского арктического университета

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации состоялась защита проекта «Программа развития МАУ: системная трансформация». Участие в мероприятии в рамках подготовки к вступлению в программу «Приоритет 2030» приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Приоритет 2030» имеет принципиальное значение как для университета и команды правительства, так и для всего региона, прежде всего промышленных компаний, работающих здесь, и северян. Программа ориентирована не просто на эффективную подготовку квалифицированных, востребованных кадров, но и позволяет нашей молодежи, абитуриентам из других субъектов страны выстроить понятную траекторию будущей карьеры», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила большое значение корректировки условий для вступления в программу «Приоритет – 2030», столь необходимой для обеспечения эффективной реализации масштабных инвестиционных проектов, которые реализуются в Мурманской области и запланированы к реализации в ближайшие годы. Реализация программы развития Мурманского арктического университета обеспечит опережающую подготовку кадров, а также позволит региону стать более востребованным для получения образования и построения карьеры.

Отметим, что ранее в ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым участие МАУ в знаковых для развития системы высшего образования региона программах – «Приоритет – 2030» и создание на территории кампуса мирового уровня. Запуск драйверов роста и получение дополнительной федеральной поддержки для реализации важных инфраструктурных проектов стали возможными благодаря пересмотру критериев кандидатов на участие в программе. С этой инициативой Андрей Чибис выступил на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики и получил поддержку со стороны главы федерального ведомства.

В защите программы развития Мурманского арктического университета в Москве также принимали участие ректор Ирина Шадрина. Она представила основные три стратегические проекты: «Морские технологии в Арктике», «Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

«Образование должно быть востребованным не только у региональной молодежи, но и привлекать абитуриентов из других субъектов РФ и зарубежных стран. Участие в программе «Приоритет-2030» позволит ускорить этот процесс. Пересборка университета происходит в теснейшей связке с высокотехнологичными индустриальными партнерами и правительством региона. Вместе мы реализуем стратегический план «На Севере – жить», – отметила Ирина Шадрина.

Одним из ключевых показателей трансформации МАУ в международный исследовательский арктический университет является увеличение численности студентов. Для этого будут трансформироваться базовые процессы: научная и образовательная деятельности. Среди запланированных шагов – реализация исследовательских программ, ориентированных на глобальную арктическую повестку и востребованных среди индустриальных и академических партнеров, реальных участников экономики АЗРФ. Кроме того, акцент в образовательном процессе смещается на создание модели программы, которая позволяет формировать у студентов исследовательские компетенции, основанные на представлении об уровнях процесса. Это обеспечит востребованность выпускников в будущем.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в команде нашей области, представившей в Минобрнауки России программу развития Мурманского арктического университета, также были руководитель кадровой службы группы компаний «Антей», заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Антей Север» Наталья Бабуркина, руководитель департамента по работе с персоналом ПАО «Акрон» Ольга Шестакова и первый проректор МАУ Мария Князева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Денежный крючок»: стало известно, у кого в Мурманской области зарплаты выросли сильнее всего
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в феврале осталась на уровне января-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 2 копейки, евро снижается на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика