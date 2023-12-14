Приоритет главного финансового документа на 2024 год – социально-экономическое развитие Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках заседания Мурманской областной Думы был представлен проект регионального бюджета на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов.

Приоритет главного финансового документа – социально-экономическое развитие области. Почти 60% бюджета Мурманской области – это расходы на здравоохранение, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт.

Так, в развитие спорта Мурманской области будет инвестировано 6 млрд рублей. В региональном бюджете предусмотрено существенное увеличение расходов на развитие сферы спорта Кольского Заполярья.

Традиционно развитие спорта продолжится в трёх направлениях: массовый спорт, спорт высших достижений и спортивная инфраструктура.

Правительством Мурманской области планируется выделить свыше 50 млн рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за высокие спортивные результаты. В бюджете также предусмотрены средства на дальнейшую поддержку молодёжной хоккейной команды «Арктика», футбольного клуба «Север», команды «Мурман» – хоккей с мячом. Около 9 млн рублей будет выделено на приобретение спортивного оборудования. Продолжится реализация программы в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», в том числе таких популярных проектов, как «Бодрое воскресенье». В будущем году планируется по-прежнему организовывать бесплатные сеансы катания на коньках и плавания для льготных категорий граждан, а также обучение плаванию для детей и подростков от 6 до 14 лет.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в бюджете региона предусмотрено финансирование реализации масштабных проектов по созданию двух физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Мурманске и крытого бассейна в ЗАТО Североморск. В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» планируется строительство двух муниципальных площадок, а также завершение реконструкции Ледового дворца в Оленегорске. На создание новых молодежных пространств «СОПКИ.СПОРТ» в бюджете предусмотрено 138 млн рублей. Объем финансирования позволит создать 23 пространства в 11 муниципальных образованиях региона.