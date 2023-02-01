«Приоритет», «Развитие» и «Доверие»: подведены итоги реализации механизмов льготного микрофинансирования субъектов МСП в Мурманской области в 2022 году

В рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Фонд развития МСП осуществлял финансовую поддержку предпринимателей и самозанятых граждан.

В феврале прошлого года линейка микрозаймов, предоставляемых фондом, была существенно видоизменена.

Так, в прошлом году введены новые кредитные продукты:

• «Развитие» – микрозаём для определенных отраслей и проектов с максимально возможной суммой в 5 млн рублей, без стоп-фактора для субъектов малого и среднего предпринимательства с подакцизными товарами;

• «Приоритет» – для различных приоритетных категорий субъектов малого и среднего бизнеса, таких целевых групп, как ЗАТО и женщины-предприниматели;

• «Социальное предпринимательство» – микрозаём для социального бизнеса;

• «Доверие» – новый кредитный продукт фонда для предпринимателей, имеющих положительную кредитную историю в фонде.

Кроме этого, скорректированы действующие кредитные продукты фонда в части привязки процентных ставок к ключевой ставке банка России.

24 февраля после резкого роста ключевой ставки Банка России до 20%, ставки по займам фонда были оперативно ограничены. На сегодняшний день ставки по займам Фонда находятся в диапазоне от 3,75 до 9,75%. Данная мера позволила предпринимателям региона привлекать недорогие заёмные средства в условиях практически полной приостановки банковского кредитования.

Всего в прошедшем году фондом предоставлен 381 микрозаём на общую сумму 638060 тысяч рублей. В их число входят такие микрозаймы как:

• заём начинающим предпринимателям, в Мурманской области его получили 10 перспективных начинающих предпринимателя на общую сумму 6800 тысяч рублей;

• микрозаём «Стандарт – оборотные средства» был предоставлен 200 предпринимателям на сумму 343400 тысяч рублей;

• 78 бизнесменов из приоритетных категорий малого и среднего бизнеса в 2022 году получили займы по программе «Приоритет» на сумму 73050 тысяч рублей;

• 40 представителям бизнеса из определенных отраслей и проектов был предоставлен микрозаём «Развитие» без стоп-фактора к подакцизным товарам на общую сумму 153100 тысяч рублей;

• новый льготный микрозаём «Доверие» получили 25 предпринимателей, имеющих положительную кредитную историю в фонде, на сумму 22250 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, все плановые показатели, установленные региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в части микрофинансовой деятельности, в 2022 году региональным Фондом развития малого и среднего предпринимательства были достигнуты, при этом можно отметить значительный рост показателя размера суммы микрозаймов, выданных самозанятым гражданам и ИП, вместо запланированных 1,2 млн рублей, указанным категориям предпринимателей, фондом предоставлены займы на общую сумму 2,77 млн рублей.

Подробнее о деятельности Фонда развития МСП, а также о линейке предоставляемых микрозаймов можно узнать на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru