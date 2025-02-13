Приоритет взаимодействия: направление исполнительных документов в электронном виде

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось рабочее совещание с одной из крупнейших организаций топливно-энергетического комплекса региона АО «Мурманэнергосбыт». Ключевой темой встречи стал вопрос увеличения объёмов поступления исполнительных документов, выданных судами в электронном виде.

В связи с изменением действующего законодательства и совершенствования системы электронного межведомственного взаимодействия у взыскателей имеется возможность направлять в адрес структурных подразделений УФССП исполнительные документы в электронном виде.

В прошлом году АО «Мурманэнергосбыт» предъявил в подразделения судебных приставов региона более 33 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности за оказанные услуги в бумажном виде. В ходе совещания организации-взыскателю рассказали о следующих преимуществах направления исполнительного документа в электронном виде:

- минимизация расходов судебных органов и подразделений судебных приставов на отправку почтовой корреспонденции, использование бумаги и технических ресурсов, в том числе сокращение трудозатрат в общем и в целом.

- снижение рисков утраты исполнительных документов, а также связанных с человеческим фактором ошибок;

- ускорение процедуры принятия процессуального решения судебным приставом - исполнителем за счёт поступления исполнительного документа на принудительное исполнение непосредственно в программный комплекс АИС ФССП России;

- поступление в адрес суда, сторонам исполнительного производства процессуальных документов по системе гарантированной доставки.

Судебные приставы отметили, что разница между электронным и бумажным листами состоит в правилах их удостоверения. Оформление исполнительных документов в электронном виде требует заверения усиленной квалифицированной электронной подписью, которая есть у каждого судьи. Сотрудник органа принудительного исполнения сможет более оперативно убедиться в подлинности подписи.

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, ход совещания имел конструктивный характер. Собравшимися были определены первоочередные мероприятия с целью увеличения количества направляемых исполнительных документов на принудительное исполнение в электронном виде.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.