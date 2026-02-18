Приоритетное направление законопроектной деятельности в 2026 году – поддержка граждан

В региональном парламенте 17 февраля началось первое в этом году заседание областной Думы. В нём участвовали: депутаты областной Думы, представители исполнительных органов власти региона, УМВД по Мурманской области, прокуратуры, программы «Герои Севера». Заседание вел глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В первом и окончательном чтении депутатами был принят проект закона, дополняющий установленный перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может быть оказана государственная поддержка. В него планируется включить социальную реабилитацию, в том числе оказание психологической помощи, трудовую адаптацию и профессиональную переподготовку ветеранов боевых действий, а также оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

Дума одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает на территории региона квоту для приёма на работу участников специальной военной операции. Квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек.

Депутаты утвердили примерную программу законопроектной деятельности областной Думы на 2026 год. В ней значится порядка 60 законопроектов, большая часть которых связана с поддержкой граждан. Среди них – инициативы по поддержке семей с детьми, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законопроекты по привлечению в сферу здравоохранения медицинских работников. Пять проектов в порядке законодательной инициативы планируется внести в Государственную Думу РФ.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области Алексея Веселовского о деятельности полиции в прошлом году. Докладчик отметил, что на территории Мурманской области в прошлом году снизилось число зарегистрированных преступлений на 17,8%. Сохранилась на абсолютном уровне (100%) раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, возросла эффективность работы по раскрытию наркопреступлений. На высоком уровне сотрудники полиции обеспечили безопасность массовых мероприятий, которые прошли в регионе в 2025 году. На фоне сокращения числа пребывающих в Мурманской области иностранных граждан отмечалось снижение количества преступлений, совершенных ими и в отношении них.

В ходе обсуждения парламентарии заострили внимание на работе по противодействию нарушениям в сфере продажи алкогольной продукции, на вопросах безопасности дорожного движения и браконьерства.

Депутаты выразили начальнику УМВД по Мурманской области и всем сотрудникам ведомства слова благодарности за поддержание должного уровня правопорядка в регионе.

