Приоритетное право на включение в систему долговременного ухода получили одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды

С 2026 года перечень приоритетных категорий для включения в систему долговременного ухода дополнен одиноко проживающими гражданами. Теперь они также имеют право на первоочередное получение услуг по уходу наряду с другими льготными категориями.

Система долговременного ухода предназначена для граждан пожилого возраста и инвалидов, которые не могут полностью или частично обслуживать себя, самостоятельно передвигаться и обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, с сентября 2023 года Мурманская область участвует в пилотном проекте по внедрению этой системы. На сегодняшний день она действует на всей территории региона.

Приоритетным правом на включение в систему пользуются отдельные категории граждан. Ранее это были инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды из числа участников специальной военной операции.