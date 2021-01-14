Приоритетные группы для вакцинации от COVID-19 уточнены в календаре профилактических прививок

В декабре Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности, опубликовав обновленную версию профильного приказа. В календарь внесена прививка от новой коронавирусной инфекции и расширены приоритетные группы для такой вакцинации.

В приказе №1307н указано, что к приоритету первого уровня по вакцинации от COVID-19 относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Приоритет второго уровня обозначен для работников организаций транспорта и энергетики; сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу; работающих вахтовым методом; волонтёров; военнослужащих; работников организации сферы предоставления услуг.

К приоритету третьего уровня отнесли государственных гражданских и муниципальных служащих; обучающихся в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования старше 18 лет; людей, подлежащих призыву на военную службу.

С учётом эпидемической ситуации по решению региональных властей уровни приоритета могут быть изменены.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с текстом приказа можно ознакомиться на официальном сайте регионального оперативного штаба в разделе «Федеральные нормативные правовые акты».